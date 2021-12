Las gimnastas de EEUU abusadas por Larry Nassar pactan una compensación de 380 millones de dólares

“Ahora puede comenzar el trabajo duro de reforma y reconstrucción. Si hay o no justicia y se hace un cambio depende de lo que ocurra después”, tuiteó.



Denhollander expresó su “orgullo” por los compromisos adquiridos más allá del aspecto económico de este acuerdo.



En virtud del arreglo, las aseguradoras de USA Gymnastics y del Comité Olímpico y Paralímpico abonarán la mayor parte de los 380 millones de dólares, aunque la segunda organización ha aceptado pagar 34 millones de su bolsillo y hará un préstamo de 6 millones a la federación.



Esto supone un cambio notable en la actitud del comité, que ha defendido en el pasado que no era responsable de los delitos de Nassar y que no debería figurar en los pleitos relacionados con él porque el médico no estaba empleado por el Comité Olímpico.



USA Gymnastics se declaró en bancarrota en 2018, el mismo año que Nassar fue sentenciado a prisión en una condena que supone una cadena perpetua de facto.