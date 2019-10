Las guerras marcomanas y el independentismo catalán

Pese a lo que estimo el mayor despliegue de persuasión independentista del que son capaces, no me convenció su diagnóstico en absoluto que, después de servirnos la típica letanía victimista cuyos agravios incluían bastante más que el recorte del Estatut en 2010, se centró en las debilidades del independentismo. Según él la gran debilidad es que está dividido en tres partidos, y potencialmente cuatro si mi excompañero de colegio Jordi Graupera sigue insistiendo en crear su propio movimiento, y la segunda debilidad es la coyuntura internacional, que el líder independentista ve como poco favorable a pesar de las muchas simpatías que el “procés” le había granjeado según él a Cataluña, y que de manera tácita admitió que en realidad nunca fue favorable, pero que ciertas cosas si se dicen viva voce evitan que otros se suban al carro, con lo que el político en cuestión desveló su faceta más maquiavélica.

Hice yo algunas observaciones “impertinentes”, como que en mi opinión no era tanto esa división la mayor debilidad del independentismo sino el hecho de que el proyecto era inherentemente absurdo en sus planteamientos: ni abiertamente soberanista como lo pueda ser un Boris Johnson (es decir, fuera del paraguas de la UE), ni abiertamente federalista, como lo sería se reclamase un pacto fiscal dentro de España -si es que es eso lo que realmente se busca con todo este asunto-. En sus actuales presupuestos, añadí, el proyecto no es más que anti-español por mucho que sus líderes se empeñen en decir lo contrario. Llegué a mencionar que además se habían hecho cosas gravísimas sin siquiera contar con una mayoría clara, lo que ha creado división entre catalanes. Ni el independentista más elocuente es capaz de refutar estas realidades, créanme.

Aunque muy pocos de los comensales catalanes se atrevían a plantear en voz alta críticas de fondo como las que expuse, ya que posiblemente creyeran que era de mal tono con un invitado tan ilustre, tampoco generaron hostilidad mis comentarios. Es más, varios excompañeros se me acercaron después de cenar para decir que les habían parecido muy acertadas las observaciones, por lo que es posible que una gran parte del independentismo (la más razonable y la que rechaza todo tipo de violencia) parece dispuesta a realizar cierta autocrítica sobre cómo se han hecho las cosas: la fruta parece estar más madura en este sentido que hace dos años.

Coincido sin embargo con los independentistas en que existe un problema político y éste va a seguir existiendo porque no espero de ningún modo que los que se han hecho independentistas dejen de serlo de repente. Es más, no me parece imposible que en Cataluña haya un día no muy lejano una mayoría independentista del orden del 55% para la que un 155 permanente no es una solución, como ya he expuesto antes en este blog. Quizás la gran esperanza del independentismo es que esas cosas ocurran y los españoles cometamos justamente ese error, se declare una especie de estado de excepción y que el problema democrático sea tan evidente que sea innegable.