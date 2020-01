Las hijas de Marisol: "Aunque no se lo crea y aunque no es consciente, ha hecho feliz a mucha gente"

“Y hoy nosotras no nos podemos sentir más orgullosas de recoger este premio en su nombre. Porque aunque no se lo crea, y os prometo que no es consciente, ha hecho feliz a muchísimas personas con su trabajo a lo largo de su carrera”, ha seguido. “Y por eso hoy solamente queremos decirte, querida, mamá, que desde ese lugar en calma que has conseguido y que tanto te ha costado, esta profesión que te ha visto crecer te otorga este reconocimiento tan bonito. Disfrútalo, porque querida, Pepita, este Goya es para ti”.