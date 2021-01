Las imágenes que nos gustaría ver en 2021

Os lo hemos pedido con humor, con rabia, con indignación, por activa y por pasiva: dejad de desparramar a las modelos por los suelos. Las mujeres no somos anfibios ni reptiles y nuestras piernas sirven para caminar, no son decorativas. Queremos ser retratadas en actitudes de seguridad y fortaleza, realizando actividades y en plenas facultades. Las boquitas abiertas y las caras desencajadas no nos representan.