Las lágrimas de Emma García y 'Torito' por lo que ha pasado en 'Viva La Vida'

Emma García, presentadora de Viva La Vida, y Torito’, colaborador del programa, no han podido evitar las lágrimas este sábado tras la actuación de Kike y Sara, dos concursantes de Got Talent.

Su historia ya emocionó a los seguidores y al jurado del concurso de talentos y ha vuelto a suceder lo mismo hoy en Viva La Vida.

Esta pareja de Chipiona son padres de Lucía, una niña de tres años enferma de cáncer a la que, por los tumores que le han salido en los ojos, tuvieron que extirparle uno de ellos.

Torito era el encargado de anunciar la presencia de Kike, Sara y sus hijas en plató, pero admitió que no podía hacerlo. “No puedo, te lo digo en serio”, dijo el colaborador entre lágrimas y con la voz entrecortada. “No, no, a mí me pasa lo mismo”, reconoció Emma García.