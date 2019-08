Cristina Pedroche rompe a llorar en el último 'Zapeando' de Frank Blanco

Después, Blanco y Pedroche no han podido contener las lágrimas. “Ahora me doy cuenta de que esto se ha acabado”, ha dicho el presentador, que ha confesado que lleva “un mes despidiéndose”.

Los mejores momentos de nuestro @FrankBlanco nos han emocionado a todos.... "Ahora me estoy dando cuenta de que se acaba" 😢¡Y nosotros también Frank! Te vamos a echar mucho de menos💔 Se acaba una etapa pero siempre quedarás en nuestros corazones "JEFE" pic.twitter.com/R5BU21bQ2u

Después, y como colofón a un bonito programa, los espectadores presentes en plató han abrazado uno por uno a Blanco con la intención de batir un récord.

Y ya ha llegado el momento de decir adiós.

“A mí no me gustan las despedidas. Quiero decir algo breve, a los que nos habéis acogido como familia. Ojalá haya conseguido haceros la vida un poco más agradable. Con eso me doy por satisfecho”, ha empezado diciendo Blanco.

Y ha terminado diciendo que en el fondo todo se resume en el mensaje que lleva en su camiseta “yo estaré ahí siempre”: “Yo voy a estar si me necesitáis, sabéis dónde estoy. Creo que aquí ha habido más que una relación de compañeros así que sigamos en ello. Por eso os digo que hasta la próxima. La próxima que cena que tiene pagar Anna Simón. Os deseo lo mejor y se qué todo irá bien”.