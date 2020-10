Las letras ahumadas

En aquel momento, solo estábamos en el local el dependiente, una réplica de Edward G. Robinson en La mujer del cuadro, que leía en su puesto sin preocuparse ni por mí ni por nada de este mundo, y yo. La tienda olía al cansancio y la melancolía que anuncian el cierre; la luz se abría paso entre el polvo de la jornada. Aún no sé por qué se me ocurrió dirigirme a aquella estatua de terracota y gafas.

De una librería espero salir con sed que me lleve hasta una tasca en la que aventurar, entre caña y caña, las primeras ojeadas; espero, también, salir con ganas de caminar y descubrir una plazuela desconocida, o recuperar una esquina de la que me habían alejado años de novias y fogones.

Prefiero pagarle un viaje a David que viajar yo mismo: la narración que me haga a su regreso será, de seguro, mucho más intensa y placentera que el recorrido en primera persona.

Acodados en la barra, dimos cuenta de unas mollejas, que bien podrían haber apuntalado la catedral de Segovia, y de unas bravas que quise devolver al corral. Comprendí que la comida no le interesaba mucho, aunque menos le interesaba él mismo. Podía haber aprovechado para hacerse publicidad, como hacen casi todos los escritores, noveles o consagrados, pero prefirió preguntarme incesantemente sobre cocina, caballos, flamenco… hasta que me sentí un hombre objeto.

Para ser exactos, el buscador de Google.

Hemos compartido, desde aquella noche, los manteles más estrambóticos, el griterío de las tribunas empujando a los potros desfondados, las contrabarreras de la Monumental (en la que oifciaba José Tomás)los callejones de Nimes y los tugurios del Barrio Chino (me apena la concesión al turismo que lo rebautizó como “Gótico”) de Barcelona; hemos temblado ante el tsunami que salía de la garganta de Rancapino y hemos llorado en la Filmoteca por la injusta muerte de John Huston.

Incluso hemos catado whiskys en la destilería de Johnnie Walker. Aunque de aquella excursión por la húmeda Escocia no recordamos nada, a pesar de haberlo visto todo por duplicado.

Cuando fue finalista del Nadal con El gran silencio, les hice saber, a él y al ganador del premio, que el orden de llegada se me antojaba incorrecto, y que no estaría de más una “photo-finish”. Roberto Esteban, el alter ego de David al que David nunca se pareció, es uno de esos personajes literarios que barrenan la realidad haciéndose un hueco del que nadie les podrá desalojar: el boxeador acabado que ejerce de matón mientras lo devora la sordera sin dejarle más patrimonio que el recuerdo de una melodía de Schubert. La ciudad que recorre es la mía, pero en las páginas de David se muestra más profunda, más siniestra y tierna, más vacía cuanto más poblada.

Niños de tiza devolvió a Roberto Esteban a su barrio, un San Blas sin nombre, desleído entre infancias rotas y especulación urbanística. Una novela acerca de la facilidad con que se ama y se muere y de la imposibilidad de aceptar el tiempo.

Entre ambas, David nos entregó El mar en ruinas. Digo de ella que es una obra mayor de la literatura actual y tengo la sensación de pecar de prudente. Uno de los poquísimos libros que me han obligado a volver a la primera página en cuanto despaché la última. No sé cuántos sofritos se me han arruinado por estar pendiente de aquel Odiseo sin nombre, ni cuántas amantes se han aburrido mientras me enfrascaba en aquel tirano que no era más que un niño con ganas de jugar.

Ante cada proyecto nuevo que me anticipa entre dudas y temores, sonrío e inicio la espera. Lo tengo hablado con amigos comunes: él es el único que no confía en su capacidad para encontrar voces y ritmos, detalles y sintagmas. Como los más grandes toreros, él decide en cada momento dónde y de qué manera se desarrolla el ritual.

Incluso en un libro tan difícil y doloroso como Palos de ciego, crónica de una novela que agonizó durante veinte años hasta desaparecer sin haber llegado a existir, de las identidades robadas en este país, de la infamia en que tan cómodos llegamos a sentirnos. Crónica, en fin, de ese desencuentro que llamamos “intimidad”, que llamamos “presente”.

Han sido muchos libros junto a David. Él me ha entregado novelas, cuentos, poemas, reseñas… pero me entregó, sobre todo, un gesto que aún no se ha borrado.