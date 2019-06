Las leyes del fonil y las putas que no eran 'liberales'

OSCAR DEL POZO via Getty Images

OSCAR DEL POZO via Getty Images Concentración por la unidad de España en la madrileña plaza de Colón, con la presencia de los líderes del PP, Cs y Vox.

Un liberal en la España de hoy, otra vez en una encrucijada siniestra, no se presta a hacer de ‘compañero de viaje’ con una organización que, a pesar de que algunas cosas de su programa son de sentido común y meras cuestiones de buen o mal gobierno, otras, la de fondo, tienen un claro tufo a alcanfor de la dictadura.

En cuanto ha llegado el momento de la verdad, es decir, ese instante en que hay que demostrar la sinceridad de las promesas y la coherencia en el comportamiento, Albert Rivera no ha destacado por su liberalismo sino por su oportunismo.

Antes de llegar a ese punto, ya me había confesado, apaciblemente, que estaba harto de explicar que una cosa eran los liberales y otra los sucedáneos. “Los liberales hay que entenderlos, afirmaba con rotundidad, con la referencia de las Cortes de Cádiz y la Ilustración”. A partir de ahí es cuando contó el demoledor ejemplo de las putas de Madrid que se ofrecían como chicas liberales.

El hombre estaba harto de que se utilizara con tanta frivolidad y cinismo la palabra ‘liberal’. Y en esto, deja el rostro adusto que se le fue poniendo, y le asoma una sonrisa pícara. “Yo me quedo asombrado de cómo han cambiado la semántica de la palabra liberal. El otro día un amigo me trajo algo con lo que nos reímos muchísimo, eran los anuncios eróticos de El País, y había uno que decía “Muchachas liberales… etc.”.

Aquella escenita de la madrileña plaza de Colón, me trajo a la memoria unas palabras de Juan Marichal, que me dijo a finales de abril de 2013 en el transcurso de una entrevista (´Juan Marichal, el liberal apacible’) que yo le hacía para La Provincia, donde trabajé unos 50 años.

Cuando vi la foto de las ‘tres derechas’ en Colón, con dos dirigentes de la derecha clásica, Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Ciudadanos), fotografiándose con Santiago Abascal, el fundador del franquismo blanqueado o “actualizado”, según me decía un amigo ortigueirés, recordé eso tan a mano de que “Dios los cría y ellos se juntan”.

Hasta Manuel Valls, el exsocialista francés y ex primer ministro con Françoise Hollande lo tuvo claro. De amigo y socio de Rivera, quien lo fichó como alcaldable de Barcelona, a marcar distancias con el ‘gran jefe Ciudadano’ actual precisamente por haberse ‘ajuntado’ con los de Vox. En el momento de darle valor simbólico a sus votos, en la elección de alcalde de Barcelona, eligió a una mujer, ambigua, pero más de izquierdas que golpista confesa. Prefiere Valls una Barcelona ‘roja’ a una España rota.

Hay otro vídeo que está circulando profusamente en las redes. En él se ve a un sereno, serio y convencido Pablo Casado, explicando cómo sería irresponsable que el PSOE no se abstuviera para que pudiera ser investido Mariano Rajoy (en 2016). Decía que nadie entendería que no se hiciera así con quien tenía cincuenta disputados más que el PSOE y dos millones de votos de diferencia. Baja el telón, sube el telón. El PSOE se fracturó, pero se abstuvo y permitió, “por sentido de Estado”, la investidura de Mariano Rajoy.

Baja el telón, sube el telón. Los hados y las hadas o sencillamente la casualidad o la ‘justicia poética’, cambia el escenario. Ahora quien más diputados es el PSOE, y a quien han votado también más españoles, es a Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español.

Y en ese punto me acordé de la famosa ‘ley del embudo’ (‘fonil’, en el español de Canarias), aquella que dice: “lo ancho para mí, lo estrecho para los demás”. Para más escarnio de la derecha, ésta no es una circunstancia electoral común y corriente.

La maniobra de no solo no facilitar sino “dificultar” por todos los medios la investidura, como ha pregonado todo orgulloso y atildado Pablo Casado, tiene una intención ‘malvada’ nada oculta: facilitar que la abstención de los separatistas permita a al PP, a Ciudadanos, a Vox, y a la prensa, radio, televisión y cuadrillas de embocados en las redes “demostrar” que Sánchez ha sido investido gracias a los golpistas y que, por lo tanto, es amigo de ellos, y de los separatistas, batasunos, filoetarras y demás fauna.

Estas son las cosas que nunca se olvidan, gracias, loado sea Dios, a la ‘maldita hemeroteca’. Las redes sociales, ciertamente, están llena de salteadores de caminos, de resentidos que vomitan odio, de organizaciones dedicadas a la desestabilización de la democracia, a la destrucción de Europa, a la ruptura interna de las naciones. Pero, tienen algo bueno. También han sustituido a la pena del infierno, que el ‘relativismo’ de los papas y la exploración del universo ha condenado a desaparecer.

A infierno ido, pues, infierno puesto. Esta pena por los pecados, leves o graves gravísimos, se ha sustituido por la eternidad de Internet y que cada vez será más extensa, como el universo, pero en digital. Todas estas contradicciones, cinismos, hipocresías, mentiras, trampas, al borde de los abismos más peligrosos, en los que conviene ser mesurados a la vez que honestos, no se olvidarán como antes. Ya no están guardados en hemerotecas, cementerios de periódicos, que huelen a moho y en las que es difícil encontrar lo que se busca, excepto par los ‘ratones de bibliotecas’, estudiosos tenaces y otras personas con espíritu de sacrificio y que no tengan alergia a las nubes de ácaros.