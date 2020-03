Las luces en el cielo de Barcelona que han hecho alucinar a muchos: esto es lo que pasó realmente

Muchas personas se sobresaltaron este jueves por la noche en Barcelona al ver en el cielo unas misteriosas luces.

“Acaban de pasar 25 luces por el cielo nocturno de Barcelona. Parecían estrellas lejanas pero se movían en una línea perfecta a la misma velocidad y con la misma distancia entre una y otra. No he fumado nada. Pero he flipado bastante”, escribió en Twitter el humorista José Corbacho, que fue uno de los sorprendidos.