Las marquesinas, el agujero negro por el cual se cuela la publicidad de las tabaqueras

Primero fue blu, el vapeador de Altadis, inundando las marquesinas de toda España con una arriesgada campaña de publicidad que muestra personas de todas las edades en actitud de fumar. Ante la ausencia de una respuesta contundente por parte del Ministerio de Sanidad, Juul, el cigarrillo electrónico participado por Altria, matriz de Phillip Morris, se ha sumado a la fiesta con un anuncio en el que muestra a un fumador satisfecho de haberse pasado a este dispositivo.

La publicidad de estos vapeadores de última generación no podrá verse en televisión, ni anunciarse en la radio, ni en los medios digitales o impresos de la sociedad de la información. El motivo: lo impide la ley 28/2005 de medidas sanitarias contra el tabaquismo que equipara en tabaco y dispositivos que liberan nicotina. El artículo 19.4 deja claro que “constituye infracción muy grave la publicidad, promoción y patrocinio de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga que no estén permitidas”. Algo huele a podrido cuando las tabaqueras interpretan de forma inverosímil que la ley ampara los anuncios en las marquesinas y lanzan escalonadamente -como si fueran grandes estrenos de Hollywood que buscan no pisarse- millonarias campañas publicitarias en toda España salvo el País Vasco que aprobó una ley de adicciones que no permite resquicios.

Llama la atención que el Real Decreto Ley 17/2017, que transpone la directiva europea 2014/40, y que equipara en todo la publicidad de cigarrillos electrónicos, mencione los medios de la “sociedad de la información”: la prensa, la radio y la televisión y no sea explícita en cuanto al medio de comunicación comercial que representa la valla publicitaria. El lobby tabaquero parecía estar muy alerta sobre un aspecto menor y se ha lanzado a degüello, violando el espíritu de la ley, promocionando sus vapeadores, a la búsqueda de garantizarse la próxima generación de adictos, y ajenos al contrasentido de que un producto sea ilegal publicitarlo en todos los soportes salvo en uno.