Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia: "Me sentí como si me hubiesen desnudado"

Carla Vigo Ortiz, la sobrina de la reina Letizia, ha hablado por primera vez a un medio de comunicación. La hija de Érika Ortiz Rocasolano, fallecida el 7 de febrero de 2007, ha concedido una entrevista en exclusiva al programa Viva la vida (Telecinco), que se ha emitido en dos partes: una, el sábado 4 de enero y la otra, el domingo 5.

La joven de 19 años no ha dudado en hablar de su tía y de su relación con la familia de su madre. En su conversación telefónica con el periodista José Antonio Avilés también ha aclarado que el 24 de diciembre no cenó en el palacio de la Zarzuela, como publicaron algunos medios, y ha detallado cómo vivió las noticias que se publicaron sobre ella cuando el 13 de octubre de 2018 cumplió la mayoría de edad.

“Me sentí como si me hubiesen desnudado. Sentía como que ya nada en mí era anónimo y la verdad es que no me siento muy cómoda”, ha confesado la joven sobre las noticias que publicaron los medios sobre ella.

En la entrevista ha dicho que la relación con la familia paterna y materna es igual, y ha dicho que no recuerda cómo era la reina Letizia antes de entrar en la familia real: “Tenía cuatro años (cuando se casaron). Es imposible saber cómo era antes”.

Carla Vigo, que se define como una persona que “lucha por sus ideas, soñadora, sincera y muy impulsiva”, reconoce que todavía le cuesta hacerse a la idea de que es sobrina de la reina: “Creo que no lo acabo de asumir. No me siento como ellos”.