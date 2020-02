Los miedos del PP de Casado a quedar sepultados

En el núcleo duro de Pablo Casado se ha extendido la sensación de que les están adelantando a derecha e izquierda. Y de que no acaban de dar con su sitio ni logran tocar la tecla adecuada. Dicen que el Gobierno les ha silenciado y que Vox no entra en razón. Internamente tienen que seguir haciendo hueco a la cuota Aznar sin mucho entusiasmo, como evidencia la entrada de Elvira Rodríguez , que a sus 70 años sustituye a Isabel García Tejerina —que parte rumbo a una empresa del Ibex— y el asesoramiento de José María Michavila, que se suma a Elorriaga y Aragonés, entre otros cerebros de la era del ex presidente.

“La improvisación y, en algunos casos, la ignorancia y las prisas reflejan un miedo latente a que se les vaya de las manos todo. Hay que tomar la delantera y ser coherentes con lo que queremos ser. No están maduros ni preparados para llevar las riendas de un partido como este. Aquí no funcionan los personalismos, como en las nuevas formaciones. Hay que ser hábil para mantener el equilibrio, y no basta con tener a Aznar de padrino”, dice un ex ministro popular sobre Casado y su equipo. Entre Génova y el grupo parlamentario se abre paso la desconfianza. Se sienten tan cuestionados y cercados, que por los despachos ha empezado a correr la teoría de que tienen los móviles pinchados.

Asumido ya que esta legislatura durará al menos tres años, hay que ingeniárselas para no perder protagonismo. El sueño de integrar a los otros dos partidos de derechas se desvanece cada vez que se sientan con Vox. Con 52 diputados en la bancada que antaño dominaba el PP, no están dispuestos a ceder. Macarena Olona, la secretaria general del grupo parlamentario de extrema derecha, se da el lujo de desechar acuerdo tras acuerdo, el más reciente sobre las portavocías de las comisiones de esta legislatura. No quieren deudas con el partido al que buscan sustituir ni transmitir la impresión de que están subordinados al PP. La guerra por el electorado no dará tregua en la legislatura.

Con los 10 diputados de Ciudadanos hay tan buena sintonía, que a nadie le extrañaría que acabasen integrados. El primer paso podrían ser las elecciones catalanas, un test para medir el encaje.

Sin embargo, Vox desata los peores miedos. Sin filtros, sin ataduras y con una cúpula que no tiene quien le tosa, no es fácil tomar la delantera. La esperanza de los de Casado, ahora que ven a Iglesias y Montero posando con el resto de ministros y están tan en silencio, es que se reproduzca el ejemplo de Podemos. “Hay que tener paciencia. En el PSOE también dieron tumbos cuando apareció Podemos y se empezó a comer su pastel pero Iglesias ha ido perdiendo votos y ahora parece medio diluido como parte de un gobierno que no es el suyo”, dice esperanzado un miembro de la dirección.