Las mujeres en el poder político global

“Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la excepción”, decía la añorada juez norteamericana Ruth Bader Ginsburg, fallecida el pasado septiembre. Toda la razón del mundo, porque es obvio lo que se pierde si se deja fuera de cualquier cosa a la mitad de la población. Y, sin embargo, en cuestiones políticas no se queda más que en eso, en una afirmación transparente, que cae por su propio peso, pero que no llega a realidad.

Actualmente, sólo 21 de los 193 Estados miembros de la ONU están liderados por una mujer. Estonia es el único país que tiene ahora mismo una presidenta y una primera ministra, ejerciendo a la vez. El progreso en la representación sigue siendo lento, pero hay avances: en 2005, solo ocho mujeres estaban el poder como presidentas o primeras ministras. Un crecimiento importante, pero insuficiente, teniendo en cuenta que 119 países nunca han tenido mujeres en sus jefaturas de Estado o de Gobierno. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años, calcula ONU Mujeres.

Más de la mitad de las mujeres que comandan países están en Europa. Casi todos los Gobiernos de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega) están encabezados por una mujer, con la excepción de Suecia. Y son gabinetes con alianzas delicadas, de más de dos formaciones en varios casos, que requieren de mucho diálogo y ganas de entenderse.

En América, hay dos mujeres líderes, la mitad de las que estaban en el poder en 2015. La región experimentó una disminución significativa en 2017, cuando el número cayó bruscamente a uno. Tres mujeres se desempeñan como jefas de Estado o de Gobierno en Asia (Bangladesh, Nepal, Singapur), dos en África (Etiopía, Namibia) y una en el Pacífico (Nueva Zelanda). Ningún país de la región de los Estados Árabes ha tenido una mujer Jefa de Estado o de Gobierno.

En cuanto a los gabinetes ministeriales, el progreso es mayor: las mujeres ahora representan el 50% de los puestos ministeriales en 14 países, frente a nueve en 2019. Otros 16 países tienen más del 40% de ministras. Sin embargo, como media, sólo el 21% de quienes ocupan carteras son mujeres. Con un aumento anual de apenas el 0,52%, no se alcanzará la paridad de género en los cargos a nivel ministerial antes de 2077. Es otro de las descorazonadoras proyecciones del organismo de Naciones Unidas dedicado a la mujer.

Europa y América son los líderes cuando se trata de tener paridad de género en los gabinetes. En dos países, España y Finlandia, las mujeres ocupan más del 60% de los sillones de los consejos de ministros. Finlandia destaca, además, como el único país que tiene paridad de género en el gabinete y una mujer jefa de Gobierno.

Respecto a las materias, poco cambio ha habido en décadas, pues se les suelen asignar aún materias más relacionadas con la igualdad, la educación, la infancia, los cuidados o el medio ambiente, aunque también cada vez más, empleo y trabajo.