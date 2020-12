Las mujeres políticas no son perchas (y el resto tampoco)

No hay semana que no nos vuelvan a amargar con otro titular comentando o criticando lo que alguna mujer política lleva o deja de llevar. Que fulanita se ha pasado con el look lady. Que zutanita viste demasiado pintoresco. Que esta lleva demasiado escote. Que aquella se ha pintado los labios demasiado rojos. ¡Qué perezón por favor! En pleno siglo XXI aún hay personas a las que les cuesta superar que las mujeres no seamos solo perchas y tengamos algo que aportar a la sociedad. Si no logran asumir nuestras curvas como para encajar que nuestros cuerpos, además de adornar, puedan actuar.

Esta semana se ha comentado mucho este artículo de La Otra Crónica del periódico El Mundo que anuncia: “Isabel Díaz Ayuso: una presidenta apañada que se viste y peina sin ayuda de estilista ni peluquero”. El artículo es en realidad una galería con algunas imágenes de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid en actos públicos y algunos pies de foto con comentarios entre serios y jocosos. “Jugando con su pelo”. “El malva le favorece”. “Los estampados sobre brazos blancos no me convencen”. “Elegantona”. “Tiene más faldas que un internado de monjas”. Por si referirse solo a la capacidad para combinar colores y complementos de una política fuese poco humillante, la publicación remata la faena resaltando que no se lo hace nadie… ¡Que logra peinarse y vestirse ella sola! Plas, plas, plas. Me pregunto si ya estará actualizada esta proeza en su página de Wikipedia. El artículo lo firma Beatriz Miranda, periodista experta en Moda y Arte Contemporáneo, lo cual celebramos. Y es que no hay nada de malo en hablar de moda, pero que en los medios se hable constantemente de cómo visten las mujeres relevantes ya se nos hace bola.