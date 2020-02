Las mujeres que sostienen a los genios

Y no podía no estar Camille Claudel, la artista y escultora ligada a la figura de Rodin por la relación desigual que se estableció entre ambos. No podemos evitar leer entre líneas al contemplar las obras de la exposición y recordar el sufrimiento que ella sentía, que desembocaría en la destrucción de su propio trabajo, su dolor, su vínculo cercano al que era su maestro y amante y las infidelidades de este que provocaron su caída. Una gran base en una de las esculturas deja aparecer una cabeza, un rostro alicaído, rendido, con la mirada perdida… Una Claudel enajenada, plásticamente rotunda, absoluta, y espiritualmente ausente.