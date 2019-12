Marcos del Mazo via Getty Images

“Sabemos que hablar de indígenas o campesinas no es un tema sexy, pero debemos dar voz a esta situación. Son las mujeres las que tienen que levantarse muy pronto para ir a por agua, las que se encargan de traerla a casa y cuyas hijas dejan de ir a clase en muchas ocasiones para ayudar a sus madres. Cuanto mayor es la escasez, más tiempo se invierte en encontrarla, y por tanto más repercuten estos cambios en su vida”, señala Marema.

Esta visión forma parte de un movimiento que, aunque todavía lucha por hacerse un hueco más pesado dentro del propio feminismo, cada vez hace más ruido. El ecofeminismo se trata de una corriente que busca combatir la crisis climática evidenciando que las mujeres son más vulnerables a la contaminación ambiental. La filósofa experta en el tema Alicia Puleo, no tiene duda: “Estamos más en contacto con las zonas sumamente devastadas”, asegura en otro de los paneles de la COP25, en el que explica que esta es una realidad que todavía se ignora.

LUIS TATO via Getty Images

ONU Mujeres lleva tiempo destacando en sus informes que, a menudo, las mujeres y las niñas son las últimas en comer o en ser rescatadas, quienes se enfrentan a mayores riesgos de salud y seguridad cuando los sistemas de agua y saneamiento se ven comprometidos y quienes asumen una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado cuando deja de haber recursos.

“Mujeres como agentes de cambio”

Es un hecho que ellas son más vulnerables, sin embargo, “los vínculos entre cambio climático y género han estado invisibilizados mucho tiempo”, apunta por su parte la exministra de Igualdad y actual representante de ONU Mujeres en Ecuador, Bibiana Aído. “Es necesario que conozcamos las brechas de género, que se trabaje en el fortalecimiento de las capacidades de la mujer y que se tomen acciones clave que nos ayuden a mejorar y a acertar en las soluciones que se planteen, pero no hemos de ver a las mujeres como víctimas, sino como agentes de cambio”, destaca en otra de las ponencias de la jornada.

Finlandia, un ejemplo a seguir

No es tarea fácil, teniendo en cuenta que en los procesos de toma de decisión la representación femenina es mucho más escasa, por no decir nula en la gran mayoría de Estados. No es el caso de Finlandia, donde cinco partidos en el Gobierno llevan las riendas del país bajo una fórmula de coalición liderada por cinco mujeres.

“El género y su vínculo con los asuntos climáticos es clave. Tengo confianza en que la nueva generación en mi país traiga nuevas perspectivas ya que no podemos permitirnos volver atrás, hay que seguir adelante con esta lucha”, apuntaba este martes la embajadora de Finlandia en España Tiina Jortikka-Latinen.

Queda mucho por hacer, pero lo cierto es que desde 2008 ha habido avances. “Por aquel entonces, en la Convención Marco de Cambio Climático había solo una pequeña referencia a la igualdad de género. A partir de ahí empezamos a desarrollar conocimiento en temas de mitigación y adaptación sobre el vínculo entre género y cambio climático y a día de hoy tenemos más de 70 decisiones”, exponía por su parte la viceministra de relaciones internacionales en Costa Rica, Lorena Aguilar. “Operacionalizar este tema ha sido clave porque ahora queremos un plan más ambicioso. El reto es que debemos incluir acciones que le den a los países las herramientas para incorporar género en sus decisiones”, aseveraba.

Hay esperanza

A pesar de que algunos datos son devastadores, hay esperanza. Cada vez son más mujeres las que acceden a los puestos de poder y rompen los techos de cristal que se encuentran por delante. Esto hace que tomen decisiones con una visión feminista, como en el caso de Cristina Gallach, la Alta Comisionada para la agenda 2030, quien señala que “es necesario incorporar a mujeres en los órganos internacionales y que tengan más representación”.

Aunque es ahora cuando empieza a hacerse más visible, la lucha de las mujeres por el planeta viene de mucho antes: desde las que se abrazaban a los árboles en los 70 hasta el movimiento de mujeres de Plachimada, que consiguió en 2004 que la justicia reconociera a la comunidad india el derecho de uso del agua frente al deterioro de las condiciones de acceso a este recurso básico por la contaminación de las multinacionales. Pasando por las feministas inglesas de Greenham Common que lograron cerrar bases de milsiles con más de 13 años de campamentos y manifestaciones.

Otro ejemplo de este avance ha sido la jornada de hoy en la COP25, dedicada al vínculo entre Género y Cambio Climático. Pero sabremos que se ha dado el gran paso cuando no hagan falta temáticas dedicadas concretamente al trabajo de las mujeres y se empiece a incluir este trabajo en el día a día.