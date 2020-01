Las noticias que nos hubiera gustado contarte este 2019

¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más

La realidad : después de sacar el cuerpo de Franco de el Valle de los Caídos en octubre de 2019, no hay ningún consenso entre las fuerzas políticas sobre qué hacer con el mausoleo al dictador. ( Por Sergi González y Carlos Pina )

España da la bienvenida a un parque donde todas las atracciones giran hacia la izquierda y donde el fascismo ya no rinde honores a un dictador.

La realidad: Han jugado miles de futbolistas en Primera División desde que naciera la Liga en la temporada 1928/29 y ninguno ha dicho ser homosexual. No como en el fútbol femenino, donde jugadoras como Mapi León, Lola Gallardo y Laura del Río han mostrado públicamente su condición sexual y han defendido abiertamente los derechos del colectivo LGTBi. Ningún futbolista masculino ha tomado el ejemplo Justin Fashanu, el primer jugador de una gran liga, la Premier League, que ha salido del armario. Quizás porque su ejemplo es lo que no debe de ocurrir. Fashanu se declaró homosexual en 1990 mientras militaba en el Nottingham Forest. Su entrenador lo apartó y fue hostigado por prensa, aficionados y compañeros. Terminó ahorcándose en 1998. Ningún jugador de las grandes ligas ha salido del armario estando en activo. ( Por Pablo Machuca )

Han tenido que pasar más de 120 años para que llegase la normalidad al fútbol español. Por primera vez en la historia, un jugador de la Primera División ha salido del armario. Lo ha hecho durante un acto oficial de la Liga, donde ha acudido de la mano de su marido. Ambos han posado sonrientes y han atendido a los medios de comunicación, muy sorprendidos con la imagen. “Nos parece un paso necesario que no debe de escandalizar a nadie. En el club todos lo sabían desde hace tiempo y siempre nos han respetado y apoyado, pero hemos querido hacer esto para que se normalice algo que es normal en la sociedad”, han dicho.

La realidad: Nadal no consiguió vencer en los cuatro Grand Slam, pero su actuación en todos ellos fue muy destacada. Ganó su 12 Ronald Garros y su cuarto Abierto de EEUU. Además, llegó a la final del Open de Australia y fue eliminado en las semifinales de Wimbledon. ( Por Rodrigo Carretero )

Por desgracia, la realidad es que se siguen desperdiciando alimentos de forma descontrolada. El 72% de los consumidores españoles tira comida , cada hogar desecha al año 80 kilos de productos que podían haberse aprovechado y, a nivel mundial, 1300 millones de toneladas de alimentos van a la basura. Al margen de la delicada cuestión ética, esto tiene un coste económico y ambiental. Producir alimentos no es gratis, tampoco para el planeta. ( Por Marina Velasco )

Hasta ahora, un 20% de todos los alimentos producidos en la UE terminaba en la basura , mientras que 43 millones de personas no se podían permitir una comida de calidad al día. En 2019 se ha acabado (¡por fin! con esta contradicción y Europa, con España a la cabeza, ha logrado atajar este grave problema.

La realidad : Trump ni ha dimitido ni es algo que se le pase por la cabeza. El Congreso estadounidense ha aprobado el ‘impeachment’ contra Donald Trump, convirtiéndole en el tercer presidente de la historia que se enfrenta a un juicio de estas dimisiones. Acusado formalmente de “abuso de poder” y “obstrucción a la labor del Congreso”, el líder estadounidense ha vuelto a servirse de su actitud desafiante afirmando que “en realidad” no van a por él, “van a por ti. Yo solo estoy en medio”. La votación en el Senado, prevista para enero de 2020, no tiene visos de prosperar ya que ahí tienen mayoría los republicanos, partido al que pertenece Trump. ( Por Laura Riestra )

La realidad : no, el final no está cerca. Se han reducido los bombardeos en zonas contestatarias, porque el Ejército ha ido ganando cada foco rebelde, prácticamente a excepción de Idlib, donde el cerco se mantiene. En 2019 se ha dado por acabado el Califato del ISIS, pero sus rescoldos ideológicos siguen vivos y han quedado en en limbo miles de combatientes y sus familias. Se ha abierto un frente más, el de Turquía contra los kurdos. Los muertos superan los 511.000, los heridos, los dos millones y hay más de cinco millones de refugiados fuera del país. ( Por Carmen Rengel )

La primera guerra mundial del siglo XXI, el mayor conflicto desde 1945, llega a su fin. As las puertas de su noveno año, la contienda de Siria se ha declarado oficialmente acabada, tras un alto el fuego definitivo entre el Gobierno, los grupos rebeldes y los yihadistas. Naciones Unidas, como garante del acuerdo, asegura que se incluyen dos compromisos esperanzadores: el retorno en paz a casa de los 12 millones de desplazados y la promesa del dictador Assad de convocar elecciones democráticas en un año. Medio millón de muertos después, la primavera regresa.

La realidad : en el último informe, publicado este año, se evidencia que España está estancada en la lucha contra la corrupción y ocupa el puesto 20 de los 28 miembros de la UE -al nivel de Letonia y por debajo de Chipre y de la República Checa-. A nivel mundial, el país está en el puesto 41 -por detrás de Qatar o Botsuana-. Según Transparencia Internacional, las medidas aprobadas por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez no han tenido efectos. ( Por Antonio Ruiz Valdivia )

La realidad: la propuesta del PSOE de reformar España en clave federal y solucionar el conflicto en Cataluña no cuenta con el respaldo de las principales fuerzas políticas. Ni tan siquiera del resto de Comunidades Autónomas. Las más sensibles a las demandas de autonomía, como Euskadi o Galicia, plantean una relación de bilateralidad con Madrid. El PP, reticente, se escuda en que para reformar la Ley Fundamental debe plantearse qué artículos y con qué fin. Mientras tanto, los independentistas de ERC condicionan la formación del Gobierno de Sánchez y mantienen el órdago para conseguir la República Catalana. Enfrente, 52 diputados de extrema derecha que quiere eliminar el sistema autonómico: “España una y no 51”. ( Por Javier Portillo )

Cataluña, nuevo Estado... de España. Y Euskadi, Galicia, Castilla, León y Andalucía. Madrid ya no será más Comunidad Autónoma y pasa a ser el Distrito Federal. Los españoles respaldan el consenso al que llegaron los principales partidos del Congreso -PSOE, PP, Cs, Podemos- para reformar la Ley Fundamental. El proceso ha sido largo: negociaciones, acuerdo, disolución de las Cortes, elecciones, aprobación del nuevo texto y referéndum. El cambio ha sido un éxito en Cataluña, donde el independentismo ha caído a su nivel más bajo desde 2012, un 20%

La realidad : El informe de Amnistía Internacional sí que detalla un descenso en el número de ejecuciones en el mundo en 2018, pero el contador está muy lejos de ese añorado cero. En total, se terminó con la vida de, como mínimo, 690 presos, un 30,5% menos que los 993 del 2017. Sin contar a China, que no da datos y vive en un oscurantismo permanente, Irán sigue siendo el país más ejecutor con 253. ( Por Alfredo Pascual )

Parecía imposible que llegara este día. Por primera vez en la historia, en 2018 no se ejecutó a ningún preso en el mundo, según los datos difundidos por Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena de muerte. Los años de lucha de las principales entidades y organizaciones proderechos humanos han dado sus frutos y se ha pasado de las 993 ejecuciones registradas en el 2017 a las cero del 2018. Todo un logro.

El informe de Amnistía Internacional destaca que en 2018 no se registró ni una sola ejecución en todo el mundo.

España se pone las pilas y convierte la lucha contra el bullying en un asunto central de la política educativa

El Gobierno ha creado un nuevo protocolo contra el bullying en el que participarán de manera activa los psicólogos. Cada centro educativo tendrá tantos profesionales como sean necesarios para dedicar una hora semanal a cada alumno, que contará como hora lectiva. El objetivo, según los especialistas, es evitar la enorme cantidad de casos, la mayoría desconocidos porque no se registran oficialmente. Como indican, hay que prevenir y no curar, porque las consecuencias del acoso son demasiado graves a corto y a largo plazo.

La realidad: desgraciadamente, aún no se puede dar esta noticia. En España hay miles de casos de bullying que no se registran oficialmente y el protocolo existente no está funcionando ni siquiera para ayudar a detectar los casos de acoso. Existe un salto del 200% entre el número de casos de acoso escolar que detectan las comunidades autónomas e inspecciones educativas y los datos de la OMS o la UNESCO, según un informe de Amnistía Internacional. (Por Paula M. Gonzálvez)