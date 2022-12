Las noticias que nos hubiera gustado dar este 2022

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images

Rigoberta Bandini inaugura el Mundial de Qatar con su alegato feminista

La realidad: En el Mundial de Qatar las mujeres debieron seguir un estricto código de vestimenta y una actuación como la de Bandini con letras como ‘sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix’ hubiera sido, sencillamente, impensable. Por no hablar de los derechos LGTBI... (Elena Santos)

Penélope Cruz y Javier Bardem ganan el Oscar a la vez

La realidad : Will Smith se impuso en la categoría de Mejor actor después de protagonizar el bochornoso momento de la noche con su tortazo a Chris Rock, mientras que en la de Mejor actriz se impuso Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye. Las victorias de Cruz y Bardem eran prácticamente imposibles, pero sus nominaciones, especialmente la de la madrileña por Madres paralelas, ya fueron un triunfo para el cine español. (Uxía Prieto)

El Huesca vence al PSG y gana su primera Champions

Una gesta de videojuego. La SD Huesca ha derrotado 2-1 al todopoderoso PSG en la final de la Champions para levantar su primera ‘orejona’ y cerrar una temporada que no se olvidará en los aficionados altoaragoneses. El capitán, Jorge Pulido, marcó de cabeza tras un saque de esquina el gol definitivo a cinco minutos del final.

La realidad : El Huesca no está ni cerca de debutar en la Champions. La temporada pasada terminó en la décimotercera posición de la segunda división, lejos de los puestos que dan acceso a jugar el playoff de ascenso. Este año, a los mandos del ‘Cuco’ Ziganda, el club oscense ha mejorado y ya está en la pelea por esas posiciones de playoff. (Alfredo Pascual)

Los trabajadores de ‘El HuffPost’ se hacen con ‘el Gordo’ de la Lotería de Navidad

La suerte estaba echada. Tenían todas las esperanzas puestas en el premio que finalmente se hizo realidad. Cada empleado de El HuffPost cuenta con un boleto premiado con 400.000 euros. Aunque por el momento no han desvelado qué sueños cumplirán gracias a ese dinero, sí que sabemos que tienen en manos un nuevo proyecto periodístico.

La realidad : Un año más, los trabajadores de El HuffPost no se han hecho ni con el reintegro ni con nada. (Cristina Valdivielso)

Gobierno y PP acuerdan desbloquear la renovación del CGPJ

España, campeona del mundo de fútbol

Rosalía hace historia al ser la primera mujer española en actuar en la Super Bowl

La realidad: Aunque a comienzos de 2021 se rumoreó con que la catalana protagonizaría el espectáculo del entretiempo de la final de la NFL, finalmente se disipó y fue The Weeknd. En 2022 los encargados fueron Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, en un homenaje al hip hop de los 2000. En 2023 tampoco habrá oportunidad para la catalana, pese a que este año su disco Motomami se ha coronado como el mejor segundo del año para The New York Times, y la encargada del show será Rihanna. (Marina Prats)