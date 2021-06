Nueve frases de los nueve indultados del procés a su salida de prisión

Jordi Cuixart: “No existe indulto que haga callar al pueblo de Cataluña”

El líder de Òmnium Cultural ha asegurado a su salida que la lucha independentista continuará. “Hoy es un día en el que nos reafirmamos para seguir luchando para no dejar a nadie atrás. La represión no nos ha vencido y no nos vencerá. No existe indulto que haga callar al pueblo de Cataluña. Si estamos fuera es porque el Estado no ha podido tenernos más adentro de la prisión por la presión europea. Querían que perdiésemos todo y lo único que hemos perdido ha sido el miedo”. Cuixart estaba condenado a nueve años de prisión por sedición.