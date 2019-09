Por qué nos han hecho creer que las ostras estimulan el deseo

Lo has escuchado toda la vida, has leído sobre ello y lo has visto en la gran pantalla. Las ostras llevan años siendo sinónimo de erotismo, de sensualidad y prometen obrar milagros con el deseo y el rendimiento sexual. No en vano, se decía que Casanova era capaz de mantener su ritmo de amantes gracias a este bivalvo al que las leyendas urbanas han convertido en el rey de los afrodisíacos. Pero no es nada más que eso: una leyenda urbana, un mito.