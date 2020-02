Las palabras con las que Silvia Jato valora a Christian Gálvez, el último presentador de 'Pasapalabra'

Silvia Jato fue durante varios años el rostro de Pasapalabra en Antena 3. La que fuera presentadora ha concedido ahora una entrevista a la revista Semana en las que habla sobre el concurso, sus primeros pasos en la televisión o, incluso, sobre su marido, el expresidente de la Comunidad Valenciana Alberto Fabra.

La gallega, que ha empezado comentando que estudió Economía por “la visión generalista que da del mundo en general”, ha recordado el pasado que le une a la actriz María Castro: “Es mi prima ¡y no lo sabía hasta que ella lo dijo! Lo es por parte de mi padre”.

Con su llegada al concurso fue cuando le llegó la fama total y su idilio con el mundo de la televisión: “No fui consciente hasta que me vi presentando Pasapalabra en Antena 3, un programa del que se hablaba en todas partes. Aunque antes había hecho otros trabajos, yo los viví de otra manera, no era consciente. Me ayudaba a pagarme los estudios, me encantaba probarme ropa y mirar a la cámara. No era consciente de que la profesión me iba a enganchar. Hasta que llegó Pasapalabra, claro”.

Jato ha vuelto a incidir en que para ella el programa “es como un hijo” y ha afirmado que cuando se fue de Antena 3 tuvo la sensación de “dejar a un hijo”. También ha destacado el papel de Christian Gálvez en la historia reciente del concurso.

“Ha sido el relevo perfecto. Estoy muy orgullosa porque creo que Pasapalabra ha tenido un padre putativo muy bueno”, ha asegurado.

Por último, sobre su marido, el expresidente de la Comunidad Valenciana Alberto Fabra, Jato lo ha elogiado afirmando que no está con el político y que está con la persona.

“Es una persona íntegra, que defiende la integridad por encima de todo, que es lo que más me ha llamado la atención. Su manera de vivir corresponde a su manera de ejercer su profesión y eso no va vinculado a ninguna sigla ni a ningún partido”, ha sentenciado.