Las palabras de Fernando Simón que han llegado a Twitter: han sido calificadas de "lección"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, mostró este lunes en rueda de prensa su enfado a lo sucedido este pasado fin de semana. En la noche del sábado, cuando finalizó el estado de alarma, se vieron en distintas ciudades españolas celebraciones en las que la mascarilla y la distancia de seguridad brillaba por su ausencia.

El experto y responsable sanitario, más allá de recalcar una y otra vez la importancia de hacer un esfuerzo más, pronunció unas palabras que han sido recuperadas en Twitter por el periodista Manuel Rey.

“Lección de Fernando Simón para el futuro”, ha dicho el comunicado en un tuit que acumula casi 400 me gusta y más de un centenar de compartidos.

Simón hizo una reflexión sobre lo que se ha tenido que aprender de la actual pandemia: “Si en el pasado con otras epidemias antiguas empezamos a no compartir botellas, vasos, a no comer con las manos o comer del mismo plato... ¿Por qué no vamos a aprender ahora que una persona enferma se tiene que quedar en casa en lugar de ir a trabajar y contagiar a todos?”.