Las palabras de Fernando Simón que no gustaron nada a Gonzo: "Lo que tenemos que escuchar"

Gonzo, el actual presentador de Salvados, conversó este sábado en laSexta Noche con Iñaki López. El periodista gallego respondió a si eran responsables declaraciones como las de Fernando Simón del pasado jueves.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias afirmó que el incremento en la tranmisión que se está produciendo en España se debe a las reuniones navideñas.

“Lo dije el otro día y sé que despertó cierta discusión. Queramos o no, todos éramos conscientes de que se recomendara lo que se recomendara en navidades, nos íbamos a reunir. Lo pasamos mejor de lo que deberíamos haberlo pasado. Se recomendara lo que se recomendara, y ya podíamos proponer lo que fuera, sabíamos que esto iba a pasar”, aseguró el epidemiólogo.

Gonzo mostró su malestar con estas declaraciones y recordó que el experto ya dijo tras el verano que igual la gente se había confiado demasiado.

“Igual que las olas parece que no se pueden evitar, parece también que las justificaciones desde las autoridades en general acaban siendo las mismas. Decir que hicimos lo que pudimos pero a ustedes (la población) parece que les gusta pasárselo bien”, señaló.

El presentador de Salvador intentó adivinar que estas declaraciones de Simón no habrán gustado los que se quedaron en sus casas estas navidades, no han visto durante meses a los mayores, no han podido hacer su vida normal o han perdido sus puestos de trabajo durante estos meses.

“Yo que soy uno de los que no ha podido ver a su familia en Navidad sí que dije ‘joder lo que tenemos que escuchar de vez en cuando’. Recuerdo la entrevista que le hicimos a Illa antes de Navidad y le preguntamos si eran un poco laxas las medidas, él nos dijo si sabemos lo que significa cerrarlo todo. Ahora sabemos lo que significa, que entre otras cosas, las elecciones catalanes a las que se iba a presentar el propio Illa se han tenido que aplazar”, finalizó.