El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, han protagonizado un momento tenso durante la entrevista de este miércoles.

La escena se ha desencadenado después de que el periodista preguntase al candidato de la formación morada si no cree que hay “un sentimiento mayoritario” en la Policía y en la Guardia Civil de que Podemos no les respeta y no se posiciona rotundamente en, por ejemplo, los incidentes en Madrid y en Barcelona.

“Yo creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que cuando se producen situaciones que se tienen que denunciar algunos no lo hacéis. Cuando se ve una imagen en la que un antidisturbios lanza una pierda a un manifestante, eso algunos no lo decís y decirlo es defender a la Policía”, ha dicho Iglesias.