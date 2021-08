Las palabras de Jorge Sanz que emocionan en Vox: "Qué gusto oír a un actor español algo así"

El actor Jorge Sanz se ha convertido este lunes en uno de los protagonistas de Twitter gracias a un vídeo que varios usuarios han rescatado y en el que aparece él mismo en el programa Lo siguiente, de TVE, en febrero de 2019.

En esas imágenes, el intérprete declara su amor absoluto por el Ejército. “En lo único en lo que me reafirmo es que para mí no habría habido nada mejor que, en vez de ser actor y en vez de haber llegado a donde he llegado, el haber podido ser capitán del Ejército español para mí habría sido...”, dice Sanz.

En ese momento el actor es interrumpido por Juan Luis Cano, que le dice: ”¿Capitán solo tío? Ya ponte de general”. Sanz replica con toda seriedad: “Ser capitán del Ejército español es lo mejor que hay en este mundo, te lo digo yo”.

Con todo, el humorista insiste: ”¿Capitán mejor que general o coronel?”. Y el actor repite: “Sí. Sí. Porque estás con tus hombres y no estás con los políticos”.

Esas declaraciones venían a colación de un vídeo que habían emitido justo antes en el programa en el que se veía a un jovencísimo Jorge Sanz afirmando que él de pequeño quería ser militar. “Es mi vocación frustrada”, decía antes de asegurar que ese es un mundo que él ha vivido desde que era niño, ya que su padre era militar, y que le gustaba.

El vídeo de Sanz ha corrido ahora rápidamente por Twitter, donde ha encontrado el aplauso emocionado de algunos miembros de Vox, como el eurodiputado Hermann Tertsch, que ha escrito: ”¡Qué gusto da escuchar a un actor español algo así!”.

Otros diputados de Vox, como Víctor Sánchez del Real, también se han hecho eco de las palabras: