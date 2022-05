Las palabras de una diputada del PP hacen estallar a Belarra: "¿Cómo tienen la poca vergüenza?"

Pero García ha replicado que “con la empatía no se come”. ”¿Sabe quien va ayudar al millón y medio? Ustedes no, la solidaridad española, bancos de alimentos, voluntarios, las familias”, ha dicho antes de rematar: “Mientras usted esta de fiesta de la primavera”.

Ha sido entonces cuando ha aparecido la versión más tajante de Belarra: “Se lo digo honestamente: cada vez que el PP me hace una pregunta sobre pobreza, yo me pregunto cómo tienen ustedes la poca vergüenza de levantarse por las mañanas, mirarse al espejo y venir aquí a plantear esa pregunta”.

“Porque ustedes no tienen la más mínima legitimidad para hablar de pobreza, utilizaron la crisis del 2012 para aplicar su particular doctrina del shock, un programa ideológico de recortes en los servicios públicos que no solo no sirvió para atajar la crisis, sino que es la principal causa de la desigualdad estructural que arrastra nuestro país y que usted ahora denuncia”, ha señalado.