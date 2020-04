NurPhoto via Getty Images

Este artículo también está disponible en catalán.

Estos días se está produciendo un alud impresionante de mensajes por WhatsApp, de vídeos, de advertencias, de llantos, de pésames, de mensajes de ánimo. Los medios de comunicación son la vivísima y urgentísima expresión de un regurgitar, de un descubrir, de un revelar noticias y de artículos de opinión, muchos de los cuales esperan ser publicados con la misma paciencia que nos impone el confinamiento. Porque, claro, el mundo sólo puede ser percibido a través de los sentidos y el pensamiento, y éste necesita forzosamente expresarse a través de palabras; desgraciadamente, ahora mismo las emociones están tan a flor de piel que el pensamiento de los que tienen como oficio la escritura o la comunicación es un vértigo inusual de palabras. Y el pensamiento de todos, también. Hace días que reflexiono en todo esto.

Los occidentales pensamos a través de las palabras (para empezar, no disponemos de un lenguaje idiográfico como los orientales) y a menudo no nos damos cuenta del efecto que tienen sobre el estado de ánimo. Es natural que en estos momentos tan delirantes y duros estemos angustiados. Pero también debemos pensar que la manera como expresamos verbalmente esta angustia puede tener un efecto positivo o negativo, tanto para nosotros mismos como para los que nos escuchan o leen. Lo que quiero decir es que a las palabras no se las lleva el viento, sino que siempre dejan una huella y tienen el poder de condicionar a quien las dice y al que las escucha o lee; por eso parecería crucial que estos días más que nunca pensáramos sobre todo en nuestras palabras antes de decirlas. Como si poseyeran energía propia, palabras como peligroso, amenaza, desastre... desatan un aumento de cortisol en el torrente sanguíneo que nos empuja al desánimo, a la desesperación. Mientras que otras palabras como serenidad, sonrisa, sabor, sexo, silencio, y muchísimas más, secretan serotonina y, de rebote, actitudes de ánimo, de acercamiento, de amistad... Son palabras percibidas por el hemisferio derecho y atesoran alegría y placer. ¿Y el humor? El humor es un antídoto que hace maravillas.

En un círculo vicioso, las palabras retroalimentan nuestros pensamientos y estos invaden los estados de ánimo y de rebote las actitudes y comportamientos. Hasta el punto de que se puede desatar ese fenómeno tan conocido que los psicólogos sociales llamamos “Efecto Pigmalión” o también “profecía de autocumplimiento” (Self-fulfilling prophecy): una predicción que, una vez hecha, es en sí misma la causa de que -la predicción- se haga realidad. Los ejemplos de profecías de auto-cumplimiento inducido abundan en nuestra vida cotidiana. Lo que sientes que puede pasar, puede acabar pasando. Inconscientemente conformamos nuestra realidad. Si pensamos que estamos deprimidos podemos acabar estándolo. De modo que el mundo en que vivimos está determinado por los pensamientos que alimentamos.