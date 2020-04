Las polémicas declaraciones de Novak Djokovic sobre las vacunas en plena crisis del coronavirus

Amin Mohammad Jamali via Getty Images

El tenista Novak Djokovic es antivacunas. Así lo ha contado el mismo en una videollamada con otros deportistas serbios que retransmitió este domingo en su perfil de Facebook.

Al hablar de si habría que vacunarse tras el confinamiento por el coronavirus o para poder viajar, el número 1 de la ATP masculina contestó: “Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera que alguien me obligase a vacunarme para poder viajar. Pero, si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión”.