Las preguntas más impertinentes de la familia que mandan tu Navidad a la mierda

“Esta soy yo. 30 años. Soltera. Es primer domingo de adviento y toda la familia nos hemos reunido para cenar en casa de mis padres. Mi madre me ha colocado en la mesa entre los gemelos de mi hermano pequeño porque, según ella, tengo buena mano con los niños. Pero lo que realmente quiere decir es que no tengo edad para sentarme a la mesa con los mayores hasta que me haya echado novio.

Y ahí está el problema: la verdad es que estoy bien como estoy, pero empiezo a sentirme un poco relegada en las conversaciones con amigos y familia. Éstas suelen versar sobre novios, hijos, citas, sexo, cólicos, orgasmos, congestiones mamarias, cuando sacarse la leche y demás, y empiezo a preguntarme, en lo más profundo de mi ser, qué es lo que quiero en realidad.

Ya no sé lo que quiero ni yo, porque solo oigo las conversaciones de los demás sobre cómo vivir mi vida. Lo que sí sé es que no quiero tener que sentarme entre los gemelos en Nochebuena”.