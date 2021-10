Las preguntas de Sandra Barneda a este concursante en 'La Última Tentación' que arrasan en Twitter

La Última Tentación ha regresado la noche de este miércoles para resolver las cuentas pendientes. La sexta entrega del formato de Telecinco ha emitido el encuentro entre Gonzalo Montoya y Christofer Guzmán, y sí, hay ganador.

“Buen peluquero, no se notan los cuernos”. Tras esta entrada al círculo de confrontación ha comenzado el encuentro entre ambos concursantes, donde ha sido la presentadora del programa, Sandra Barneda, quien se ha llevado el aplauso de todos tras dos preguntas demoledoras hacia uno de ellos.

″¿Me gustaría saber por qué te molesta tanto que Christofer haya vuelto con Fani cuando tú después de la isla querías volver con Susana?”, ha sido la primera de las preguntas que Barneda le ha hecho a Montoya recordando a la exnovia del sevillano, que puso fin a la relación en el reality.

Tras pensarlo un momento, el concursante ha respondido que “cuando la persona que más amas te da la noticia de que no está enamorada de ti, crees estar en un pozo”. “A día de hoy, he descubierto que a mí, Susana, me quería de verdad, porque me hizo el favor de mi vida: buscar su felicidad, para que yo encontrase la mía. Y eso es justo lo que no hace Fani”, ha continuado.