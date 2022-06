Las preocupaciones de la Andalucía que vota: empleo, sanidad y crisis económica

¿Qué preocupa a la población andaluza?

Aunque baja, el paro está por las nubes

UGT subraya los progresos en un informe , aunque huye del triunfalismo. “No podemos ser optimistas porque no hay propuestas estrellas de empleo. No ha cambiado la política de creación de empleo en los últimos 20 o 30 años, tanto con el PSOE como con el PP [en la Junta]”, opina Hidalgo. Y concluye: “Falta iniciativa para atraer industria que dé trabajo más estable y salarios más dignos”.

La sanidad pública: deprimida y a la cola en medios

Este tipo de situaciones supone un añadido a un clima de conflictividad laboral que mantiene enfrentado al Gobierno autonómico con los sindicatos. La Junta ha negociado por separado con algunas centrales, ha hecho mejoras parciales que no beneficiaban a todo el personal sanitario y muchas veces no ha cumplido con lo pactado, según CCOO. Las relaciones laborales se han tensado mucho, y la situación ha desembocado en una “pérdida de confianza”.

La pandemia ha golpeado a un sistema debilitado y las plantillas sufren un desgaste muy profundo que afecta a su salud mental. Una encuesta de CCOO, publicada en enero de 2022, asegura que un 66% de profesionales cree que debió pedir una baja y el 55% afirma que no lo hicieron por no sobrecargar a sus colegas. “Hay trabajadores de la sanidad pública que presentan problemas psicológicos de estrés, pero no han ido al médico, o se han automedicado o no se toman nada”, cuenta Galindo. De los profesionales consultados, un 89% manifiesta cansancio, frustración (84%), ansiedad (83%), insomnio (74%) o tristeza (74%).