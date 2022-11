Las primeras palabras de Sara Carbonero tras salir del hospital

Europa Press Entertainment via Getty Images

Europa Press Entertainment via Getty Images

Tras una semana en la que no han trascendido más detalles del motivo de la intervención ni su ingreso, la propia Carbonero ha compartido un vídeo en Instagram agradeciendo el apoyo durante estos días y en el que ha asegurado que está “bien”.

View this post on Instagram

“Este vídeo es de ayer, minutos después de que me dieran el alta, saliendo del hospital. Cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más”, ha empezado diciendo.