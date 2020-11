Las queremos vivas

Queremos que las mujeres estén vivas, sean libres y se sientan seguras. Y debemos gritarlo alto y fuerte este 25 de noviembre y todos los días del año. Solo en 2020, 41 mujeres han sido asesinadas en España, una cifra que evidencia el tamaño de una lacra que nos condena como sociedad y como país.

No solo porque las mujeres son la mitad de la población sino también, y sobre todo, por humanidad, por respeto a los derechos humanos y por justicia, no podemos tolerar que las maten, las torturen, las humillen. No podemos tolerar que las agredan. Ese horror que comienza con gritos, con insultos, con agresiones verbales o psíquicas, con el control sobre sus actos o sus decisiones, con imposiciones y desprecios, es intolerable. Pero lo es aún más en una democracia, en una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales que no puede tolerar más la violencia de género, y debe ser un dique de contención frente al machismo, que mata a 41 mujeres por el único hecho de ser mujeres.

Esos asesinatos son la máxima expresión de una desigualdad que lleva muchos años instalada en nuestra cultura y es el peor rostro del machismo. Esa errada concepción que hace que algunos crean que cuentan con una suerte de superioridad irreal e inventada de su sexo sobre otro, que se ha consolidado con el paso de los años y que es lo primero que debemos combatir. Un machismo que es todo lo contrario al progreso, al avance y a la modernidad de una sociedad, que es más antiguo que todo lo que nuestro cerebro nos permita recordar, y que es también un signo de desprecio a la democracia.