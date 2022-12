Las razones virales por las que (en Twitter) prefieren jugar con Marruecos en octavos

Alexander Hassenstein via Getty Images

El turno de España y ya sí que no hay colchón ni protección en caso de derrota. La Roja se mide esta tarde (16:00, TVE y Movistar+) a Marruecos en los octavos de final del Mundial. Una cita que incomoda a muchos analistas, especialmente tras el susto grande que se pegó la selección en su último partido del grupo .

Con todo, hay quien le busca el lado bueno a casi todo. Y el Mundial de Qatar no iba a ser la excepción. Desde el sonado batacazo español contra los nipones comenzaron a circular algunos análisis diferentes. No son estudios sesudos sobre la peligrosidad táctica de un rival u otro, sino una suerte de ‘catálogo viral’ de razones por las que perder con Japón no estuvo tan mal.