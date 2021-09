Las reacciones de compañeros y oyentes a la despedida de Iñaki Gabilondo

Iñaki Gabilondo deja la radio. La noticia la ha dado el periodista en la que es su casa, la Cadena Ser, en una entrevista concedida a Aimar Bretos en el programa Hora 25. Una de las voces más relevantes de la radio española ha decidido dar un paso a un lado “porque la corriente va para otro lado” y ha señalado al “escepticismo y al cansancio”.

En el último apartado de la entrevista, Gabilondo ha recibido muchos elogios de diferentes voces como Ana Pastor, Javier Bardem y Javier Marías. Hasta el punto que el aluvión de agradecimientos le ha llegado a abrumar. “Si lo sé no vengo”, ha bromeado.

La periodista Mamen Mendizábal le ha reconocido “que no se puede defender mejor el periodismo”. “Yo he pensado mucho en Iñaki estos último días y sí que muchas veces te dices qué bien, esta persona que me ha dado alas, qué grande (...) Pero Iñaki no solamente te da alas para que tú crezcas al margen de él, sino que te impulsa. Te dice que te va a dar miedo el viaje, que va a ser difícil, te cuenta la verdad. Pero te impulsa a tomar el riesgo, a crecer, a pasar aventuras, a tener respeto siempre al oyente, pero a lanzarte”, ha reconocido la periodista.

“Y eso hay tan poca gente que lo haga”, ha afirmado antes de añadir: “Yo por eso Iñaki, y por otras tantas cosas, te doy las gracias, de corazón”.

A este agradecimiento se ha sumado Ana Pastor, quien ha confesado tener “una mezcla de sensaciones muy extrañas”. “Tengo por un lado la emoción de escuchar la voz de una voz tan prodigiosa y a la vez estoy con la tristeza de haber escuchado el adiós. No nos podemos permitir un país sin el análisis de Iñaki. No está en la trinchera nunca. Tiene una mirada sincera y curiosa y no la ha perdido nunca ni en sus momentos más duros. Es una sensación de pérdida”, expresó la periodista.