Las reacciones más inesperadas a la muerte de la reina Isabel

JANE BARLOW via POOL/AFP via Getty Images

Líderes de todo el mundo no han tardado en expresar sus condolencias y homenajes a la monarca, que se han sucedido a lo largo de toda la tarde especialmente en redes sociales.

Entre ellos, ha habido algunos mensajes que a priori no podían preverse, y han sorprendido a buena parte de la sociedad.

Los sindicatos: combativos pero respetuosos

RMT estimaba que unos 40.000 de sus afiliados detendrían su actividad los días 15 y 17 de septiembre. “Nuestros miembros no tienen más elección que continuar con la huelga”, decía hace apenas unas horas Mick Lynch.

Pizzerías que dan el pésame

Los republicanos ‘fans’ de la reina

Las confesiones “ambivalentes”... y los que tiran de humor

Otras personalidades no especialmente monárquicas, como el popular pianista británico James Rhodes, afincado en Madrid, ha expresado en Twitter sus sentimientos ante la pérdida de la reina. “No importa mucho si eres monárquico o no. Es la reina”, ha escrito, acompañando el mensaje de un emoticono con lágrimas en los ojos.