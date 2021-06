Las redes estallan contra Ofelia por su actitud en 'MasterChef': hasta ha tenido que pedir disculpas

Voces, malas formas y caos, muchos caos. Así ha sido el comportamiento de Ofelia mientras no paraba de gritar ayuda a María, la capitana que, en su opinión, ayudaba más al otro equipo que al suyo, formado también por José y Fran.

Al llegar al plató de TVE para la prueba de eliminación, de la que se ha librado al ganar su equipo, la concursante ha pedido disculpas: “Quiero pedir perdón, porque mi abuela decía ’si no sumas, por lo menos no restes”.

“María tenía un trabajo complicado, una doble capitanía y yo no estaba restando, yo esta restando y dividiendo”, ha señalado Ofelia. “No sé si porque era María o porque no controlé mis emociones, y mira que llevo con gestión emocional desde los 11 años, pero pido mil disculpas, me avergüenza totalmente mi actuación de la prueba anterior”, ha añadido.

“Yo no hubiese hecho una capitanía mejor a la tuya y menos con una como yo en uno de los equipos”, ha destacada en relación a la capitanía de María, quien se ganó el delantal dorado, aunque esto no le evitó tener que batirse en duelo para eludir la expulsión.

Los espectadores han estallado ante la actuación de la concursante con multitud de memes en la red del pájaro azul. “Insoportable, irritante e insufrible”, ha llegado a escribir uno.