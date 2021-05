Las redes estallan por este gesto de Omar Sánchez en 'Supervivientes': "Egoísta"

El programa de este jueves de Supervivientes, la sétima gala del formato, ha vivido una escena que ha levantado ampollas entre los espectadores y no han dudado en tachar de “egoísta” a su protagonista: Omar Sánchez.

Los cinco ganadores de la prueba de recompensa han tenido la oportunidad de conseguir cinco premios, que estaban escondidos bajo una cesta. Agustín se ha llevado un equipo de buceo, Valeria un refresco de melón, Carlos Alba un saco de 500 gramos de pasta, Olga una tortilla de patatas y Omar una pizza.

Mientras, Lara Sajen, que no ha participado en la prueba, ha adivinado los resultados de los duelos, por lo que ha podido elegir entre una de las recompensas, que tendría que compartir con el ganador.

“Desde que he llegado a este reality he pedido pizza”, ha señalado la concursante al hacer su elección, que no ha sentado muy bien a Omar.

“Me parece fatal porque creo que me lo estoy currando bastante, y estamos comiendo súper poco. Quitarme media pizza después de currármelo aquí tan rápido durante mes y medio no me parece bien, pero bueno. He ganado también en otras coas, la apnea casi cuatro minutos... Además alguien que no juegue, no se lo merece”, ha respondido la pareja de Anabel Pantoja.