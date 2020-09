Las reglas del juego, presupuestos, más que nunca, en las crisis

El pasado viernes 4 de septiembre tuvo lugar una sustanciosa reunión de la Conferencia de Presidentes (CdP), órgano que reúne a los/as presidentes/as de las 17 CCAA con el Presidente de Gobierno de España (y sus equipos de acompañamiento). Y van 21 veces.

En esta Legislatura tronchada desde su inicio por una crisis sin precedentes -la pandemia del Covid y sus estragos económicos y sociales-, para la que, a la vista está, nadie en la globalización se encontraba preparado, la CdP ha experimentado un realce sobresaliente, del que no hablamos lo bastante quienes seguimos desde siempre la compleja e inacabable peripecia de la estructura del poder territorial en España. No habíamos visto nunca una frecuencia tal de encuentros en un foro de debate y decisión cuyo lugar no está emplazado por la letra de la Constitución de 1978, por más que a estas alturas cumpla con una función inexcusable a la luz del actual desarrollo del Estado autonómico que la Norma Suprema hizo posible.

Cabe decir, incluso que La CdP es de algún modo el Bundesrat español (réplica del Consejo Federal que, en Alemania reúne a los representantes ejecutivos de los Länder para la legislación y políticas que afecten al Bund/Federación), consolidado en una práctica que elude las dificultades de una reforma del Senado en la Constitución que, (como explica Pérez Royo) viene probándose “imposible”.

Además de coordinar la emergencia sanitaria y el reinicio en septiembre del curso escolar en las comunidades autónomas (CCAA) que ejercen estas competencias en nuestro Estado social, esta CdP abordó también un punto principal en su agenda: la deliberación de los criterios de reparto de los Fondos Europeos acordados en el histórico Consejo Europeo de julio, y la participación de las CCAA en la cantidad que corresponde a España en el denominado Fondo de Resiliencia: 140.000 millones de euros a consignar en sus cinco prioridades: recuperación, empleo, transición ecológica justa, digitalización e igualdad.

Son varias las CCAA -¡entre ellas, Canarias, como resulta razonable!- que han expresado la importancia de que, en su interlocución con Bruselas en nombre de nuestro Estado miembro, el Gobierno de España decida ponderar el acceso a ese maná europeo respecto del volumen del daño causado al PIB y al empleo del territorio respectivo. En modo que participen en los apoyos europeos con cuotas proporcionalmente mayores aquellas CCAA en la que reparar los destrozos de la pandemia y la crisis resulte más imperiosos: es el caso de los territorios dependientes del turismo y los sectores asociados (desde agricultura ecológica al comercio pasando por los servicios) sobre los que las medidas de restricción de libre circulación han ocasionado un hundimiento de las constantes vitales de la renta disponible.

Además, esta discusión reverdece y recrudece la necesaria alerta sobre la relevancia de las normas presupuestarias -Presupuestos europeos aprobados por el Parlamento Europeo (PE), leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado aprobadas en España por las Cortes Generales -como soporte legal de la asignación de Fondos y de validación de sus criterios de reparto.

En La UE, el PE es autoridad presupuestaria, tiene poder de decisión sobre las previsiones de ingresos (recursos propios) y sobre la autorización de las partidas de inversión y gasto de las políticas y programas europeos. La regla del juego es crucial, toda vez que determinante de la seguridad jurídica que requiere todo cálculo previo a cada actuación económica. Como lo es la lealtad con que los actores asuman su responsabilidad desde el respeto a esa regla.