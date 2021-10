Las reseñas en Google de este hombre dan el salto a Twitter y van camino de la leyenda

Tiene razón este señor. Con materiales tradicionales no se pueden utilizar los cementos modernos, hay que seguir con las técnicas tradicionales, otra cosa es ya casi ni se conozcan. HOY nos ha hablado en unas jornadas técnicas el arquitecto-profesor Pedro Bel: Tierra, cal, yeso❤

Para quien quiera más info sobre la pugna cemento vs cal. pic.twitter.com/vWA2uWcKRx

Y no le falta razón. Muy bien por concienciar del daño que produce el cemento en las fábricas de piedra, en especial arenisca. 👏🏻👏🏻👏🏻

Pues tiene toda la razón. A mí también me duele la vista de ver las barbaridades que se hacen. Está haciendo una labor de divulgación. Cada uno lo hace como puede y quiere

Es que el Portland es el mal. ¡Dónde esté una buena argamasa de toda la vida que se quite el cemento! 👏🏻👏🏻👏🏻

Me parece maravilloso cómo el sufrimiento humano encuentra su ecosistema en los lugares más insospechados. Muy fan de este hombre.



P.D.: muerte al cemento de Portland para no sé qué rejuntados, vaya. Lo primerito de lo que me voy a asegurar en la próxima obra... JAJAJA