Las respuestas del Ayuntamiento de Almería a un vecino que indignan en Twitter

“Sería interesante que se reemplace por otra y no desaparezca para siempre, como le pasó a su hermana de al lado de la farmacia de esa misma calle”, escribió, junto a la imagen del mobiliario urbano dañado.

Tal y como se puede ver en la imagen, el Ayuntamiento escribió al vecino para recriminarle la actitud y decirle que está “haciendo labor política” y no informando del lugar del suceso: “Comprendemos que estás haciendo labor política con tu denuncia, pero no podemos actuar si no sabemos dónde es la incidencia”.