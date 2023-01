Las revelaciones explosivas de las memorias del príncipe Harry

Justin Setterfield via Getty Images El príncipe Harry, en el funeral de Isabel II.

Esta martes llegan a las librerías, oficialmente, las memorias del príncipe Harry después de que varios establecimientos pusieran a la venta por error el libro, titulado En la sombra, y de que medios de comunicación del mundo entero diseminaran al detalle todo lo que cuenta el hijo de Carlos III, que no es poco.

Las primeras filtraciones, publicadas en exclusiva por The Guardian, confirmaban las sospechas de que el duque de Sussex había revelado con todo lujo de detalles una pelea con su hermano Guillermo, además de otros muchos pasajes sobre de su padre con Camilla Parker, la muerte de Lady Di, su vuelta a Reino Unido para el funeral de Felipe de Edimburgo o su complicada juventud. Contra todo pronóstico, lo de menos es su relación con Meghan Markle y su salida de la familia real.

La pelea con el príncipe Guillermo

“Guillermo me agarró por el cuello —de la camisa—, me rompió el collar y me tiró al suelo de un puñetazo. Caí de espaldas sobre en el plato de comida del perro, que se rompió en pedazos y se me clavaron en la espalda. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”. Así narra el príncipe Harry el final de una discusión con hermano en 2019.

Los hechos se produjeron en casa del duque de Sussex en Londres y todo se caldeó porque el príncipe de Gales llamó a Meghan Markle “difícil”, “grosera” y “desagradable”.

Con revelaciones como estas, y otras en las que reconoce que la relación con su hermano, al que llama su “archienemigo”, nunca ha sido fácil y siempre ha estado marcada porque Guillermo es el heredero y él un segundón. Según los medios británicos, el príncipe de Gales está furioso con su hermano, pero no hará declaraciones en público al respecto. Expertos en la casa real británica aseguran que después de confesiones como estas es prácticamente imposible la reconciliación, aunque Harry ha insistido durante la promoción del libro en que quiere retomar la relación con su hermano y su padre.

La tensa relación entre Guillermo y Harry también ha pasado factura a Carlos III que, según el duque de Sussex, pidió a sus hijos que no hicieran de sus últimos años “una miseria” tras el funeral de Felipe de Edimburgo.

La perdida de su virginidad, las drogas y el disfraz de nazi

A pesar de negarlo durante años, el príncipe Harry reconoce haber consumido cocaína con 17 años para “sentirse diferente”. Durante su juventud, el hijo pequeño de Carlos III fue protagonista en los tabloides por sus fiestas y salidas nocturnas.

Precisamente en una de esas salidas, el duque cuenta que perdió su virginidad con una mujer mayor en el jardín de un pub. “Me trató como a un joven semental. La monté rápidamente, tras lo cual me dio unos azotes en el culo y me echó. Uno de mis muchos errores fue dejar que sucediera en un campo, justo detrás de un pub muy concurrido. Sin duda alguien nos había visto”, detalla en el libro.

De dominio público fue la imagen del príncipe disfrazado de nazi en una exclusiva fiesta. Si en el documental de Netflix habla de esa noche como “uno de los mayores errores de su vida”, en sus memorias da más detalles al respecto. Se trataba de una fiesta ‘colonialista’ y Harry dudaba entre ponerse el uniforme nazi o uno de piloto. “Llamé a Willy y a Kate para preguntarles qué pensaban. ‘El uniforme nazi’, dijeron”, cuenta en el libro, donde también revela que cuando lo vieron en la fiesta “se pusieron a chillar de la risa”.

Las palabras de su padre tras la muerte de su madre

El duque de Sussex también narra en sus memorias cómo se enteró de la muerte de su madre mientras estaban de vacaciones en Balmoral con su padre, Isabel II y Felipe de Edimburgo. "Mi querido niño, mamá ha tenido un accidente de coche", reveló Carlos a su hijo, que mantuvo la experiencia de que estuviera viva en un primer momento, hasta que su padre le dijo que "no lo ha logrado".

Harry recuerda que en ese momento ni lloró ni recibió demasiado cariño por parte del actual monarca. "Mi padre no me abrazó. No se le daba muy bien expresar sus emociones en circunstancias normales. Es cierto que posó la mano una vez más sobre mi rodilla y me dijo: 'Todo irá bien", rememoró.

El hijo menor de Lady Di recuerda que pensó que su madre había fingido su muerte y que diez años después, en 2007, pidió que un conductor lo llevara por el túnel en el que había perdido la vida su madre en París.

Su experiencia en Afganistán

Especialmente llamativas también han sido las declaraciones de Harry sobre sus años en Afganistán sirviendo en el Ejército. El duque de Sussex revelaque mató a 25 personas a las que en ese momento no veía como “personas”, sino como “piezas de ajedrez”.

Estas palabras no han pasado desapercibidas y han causado malestar tanto dentro del Ejército británico como en el régimen talibán. “Creo que está dando una impresión equivocada cuando hace ese tipo de comentarios”, ha declarado el coronel retirado Richard Kemp, enviado a Kabul en 2003 para tomar el mando de las fuerzas en Afganistán

La petición de los hermanos a Carlos de Inglaterra para que no se casara con Camilla Parker

Mucho se ha hablado desde hace décadas sobre la relación de Guillermo y Harry con Camilla Parker, a día de hoy reina consorte. El duque de Sussex ofrece su versión en sus memorias y asegura que para los hermanos siempre fue “la otra mujer”, pero accedieron a reunirse con ella y a aceptarla por su padre.

El hijo pequeño de Carlos de Inglaterra asegura que veían que su padre era infeliz, por lo que estaban de acuerdo con que mantuviera una relación con Parker. “Guillermo y yo prometimos a nuestro padre que acogeríamos a Camilla en la familia. Lo único que pedimos a cambio es que no se casara con ella. Le suplicamos: No hace falta que te cases por segunda vez”, revela en el libro. Una petición a la que el ahora monarca no respondió y a la que no accedió.

Harry también revela que Parker filtró a la prensa historias sobre él y Guillermo mientras ella intentaba mejorar su reputación: “Ella empezó a desarrollar su estrategia a largo plazo para llegar al matrimonio y a la corona, con el beneplácito de mi padre”.

