“Las sanciones más altas que jamás se han impuesto”: Trump golpea de nuevo a Irán en el bolsillo, pero sigue evaluando la opción militar

El mandatario argumentó que lo más “fácil” sería atacar a Irán, pero dijo que prefiere mostrar “fuerza” no autorizando una ofensiva inmediatamente y evaluando diferentes posibilidades. “Creo que estoy mostrando control, creo que eso es bueno para EEUU y es bueno para nuestros aliados”, aseveró.

Trump se reunirá esta tarde con el secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Joseph Dunford; y el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Las opciones que propone el Pentágono no incluyen ataques a gran escala y se centran más bien en operaciones clandestinas con objetivos como los lugares desde los que Irán lanza sus drones y misiles de crucero, además de donde almacena sus armas, de acuerdo con el diario The New York Times.

Por su parte, las autoridades iraníes declararon este viernes que no quieren una guerra, pero aseguraron que responderán con todos los medios a su alcance en caso de una ataque. EEUU también ha rebajado ligeramente su retórica. Tras el ataque contra las refinerías saudíes, Pompeo, apuntó directamente a Irán y este miércoles llegó a proclamar que esos ataques constituían un “acto de guerra”.

Sin embargo, tras su visita a Arabia Saudí y Emiratos, Pompeo aseguró que su prioridad es buscar “una solución pacífica” y “construir una coalición” para conseguirlo.

Para formar esa coalición, EEUU podría intentar recabar apoyos durante la Asamblea General de la ONU que se celebra la semana que viene en Nueva York.