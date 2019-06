Las siete cosas que no viste de la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

Aitor Alcalde via Getty Images

Todo apuntaba a que el sello de discoteca que tenían que llevar los invitados para acceder al enlace iba a ser un unicornio. Finalmente no fue así.

Estas son siete de las cosas que tuvieron lugar en la Catedral de Sevilla y en la finca de Bollullos de la Mitación (Sevilla) a las que los fotógrafos no pudieron acceder.

Gracias a algunos de los invitados, que consiguieron filtrar en redes sociales detalles que el público no pudo ver, y la información que han publicado este lunes algunas revistas del corazón, sabemos más sobre qué ocurrió en la boda.

Este sábado Sevilla acogió uno de los bodorrios del año: el enlace entre Sergio Ramos y Pilar Rubio . Semanas antes del evento y a empezaron a circular rumores de todo tipo sobre las actuaciones, los códigos de vestimenta, los símbolos del enlace... Algunos de estos elementos se confirmaron, mientras que otros, como la clave para entrar, no coincidieron con lo que se esperaba.

Pastori no fue la única que cantó dentro de la catedral. También actuaron, según informa ¡Hola!, los niños de la Escolanía de Los Palacios (Sevilla) yJosé Otero, de La Voz México. Niña Pastori interpretó también el tema Válgame Dios, de su álbum Joyas propias (2007).

6. No actuó AC/DC

Todos los medios coinciden en que el grupo que finalmente actuó en la celebración no fue AC/DC, si no Europe. Según informan varios medios, los novios bajaron al escenario a lomos de un dragón rojo colgado de una grúa a al ritmo de The final countdown.

Además del grupo de rock, también hubo actuaciones de flamenco de la mano de Ketama y Niña Pastori, que se animó al cante durante la celebración. Los DJs que animaron la fiesta fueron Gianlucha Vacchi, habitual en las discotecas de Ibiza, y Les Catizos.

Según ABC de Sevilla, sobre las ocho de la mañana los invitados y los novios se trasladaron a una de las carpas del recinto, que albergaba un after.

7. El cambio de look de Pilar Rubio

El vestido de novia de Pilar Rubio suscitó multitud de comentarios, especialmente por su ramo. Sin embargo, la presentadora tenía preparado otro modelito para la fiesta: un mono rojo de trasparencia y encaje. Por este motivo, Rubio prohibió colores similares como el naranja, el rojo y el rosa. Aunque hubo quien hizo caso omiso al código de vestimenta.