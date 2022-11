Las siete vidas de Grande-Marlaska, el ministro eternamente acorralado

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Tres años después, frente a la sede de Interior, Cedillo salía soliviantado del Ministerio tras una reunión fallida en la que las 228.000 firmas recogidas no le habían servido para resolver el olvido y la desatención de quienes son huérfanos de ETA. “Rompo definitivamente con Marlaska”, añadió con una mueca clara de tristeza al asegurar que el ministro había quebrado su promesa y había priorizado el acercamiento de presos etarras a las demandas de las víctimas del terrorismo.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Marlaska ejerce su cargo en la cuerda floja de manera constante. Algunos creen que su salto a la política ha derribado la imagen excelsa y brillante que se había labrado como magistrado, especialmente por su labor contra ETA, para revolcarse en el fango sin habilidad táctica para no erosionar su reputación. Según el último barómetro del CIS , publicado en el mes de octubre, los españoles suspenden su gestión con un 3,98 de nota media sobre diez. Al mes de su estreno, el mismo CIS indicaba que sólo el astronauta Pedro Duque - entonces ministro de Ciencia - era capaz de ganarle en popularidad.

Marlaska ha sido golpeado por todos los flancos. Bajo su mandato, el ministro ha dado luz verde al goteo masivo de acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco. Con los últimos traslados de esta semana, ya sólo quedan 19 etarras en cárceles españolas que no sean las tres prisiones vascas o la de Pamplona, poniendo fin a la política de dispersión. Parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo censuran su gestión y la AVT hasta le despojó de la Cruz de la Dignidad que le había otorgado en 2017 por su “radical cambio” en la lucha contra ETA. Le critican, además, que haya cedido las competencias de prisiones al gobierno vasco o se sigan sucediendo los homenajes públicos a presos etarras: más de trescientos en el último año, según Covite.

Unos meses antes también destituyó al exdirector de la Guardia Civil Félix Azón por “pérdida de confianza” al no filtrarle una operación contra los autodenominados comités de defensa de la república (CDR) de la que Sánchez no tenía constancia. El presidente recriminó a Marlaska esta circunstancia y el ministro cargó contra sus subordinados por no haberle tenido al tanto de la relevancia de dicha operación.