Las siglas importan

Estimado secretario general, declaró que las únicas siglas que importaban eran las de PGE. Las demás, en su opinión, no tanto. Ponga orden en nuestro partido, en torno a las siglas y a nuestra andadura a la podemizacíon. Lo único en lo que estoy de acuerdo con el Sr. Iglesias es en que debe, al ser miembro de la coalición, estar en la comisión del reparto de los fondos europeos. Una rectificación justa del presidente. El problema es: ¿en qué forzará al presidente? Espero que el Sr. Iglesias no desenfunde, municionado de fondos, contra el Ibex 35. Un grupo imprescindible en la creación de empleo.

Pido a mi secretario general que ponga orden, pues mi secretario de Organización sale diciendo que no se ha pactado con los bilduetarras y pocos días después se pacta. Con que el presidente rechace a Bildu pasado el trago de la aprobación de los PGE se entendería mejor. A nuestro presidente le parece fatal la exaltación y las manifestaciones de recibimientos a etarras en sus pueblos. Con no permitirlas o con que la fiscalía las lleve a los juzgados por enaltecimiento del terrorismo o sus autores (articulo 578 del Código Penal) sería suficiente. Cuando a un presidente algo le parece fatal y posee los instrumentos para enmendarlo y no lo hace, pierde credibilidad, un mal secular de cualquier presidente. Pero a fin de cuentas, mejor un presidente progresista en el poder que la derechona, de salida. Puede que de final de legislatura UP haya masticado de tal manera a nuestro partido que nuestra rosa roja sea morada a causa de los puñetazos.

El segundo podemizado es el exministro de Educación de González, José María Maravall. Nada que opinar sobre que sea hijo de un fascista de alto copete o brebaje. Lo que mosquea es que siempre fue un elitista y un político de tan poco fuste que Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo que sacarle a menudo las castañas del fuego. Mindundeaba en su ejercicio y mindundea en sus declaraciones. Ha puesto a parir a Alfonso Guerra por sus declaraciones en RTVE. Y eso que Guerra estuvo prudente y jamás atacó la figura del presidente, aunque sí abordó a los podemitas con una elegancia de esgrimista. Yo, en cambio, la hubiera emprendido a sablazos dialécticos en el buque que según las encuestas hace aguas.