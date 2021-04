Las sillas que van rotando en las secretarias de Estado y su efecto en la ciudadanía

La ciudad de Valencia de repente se queda sin alcaldía o sin diputación y se decide desde Madrid no escucharlos y mandan un jefe “de la capital” a que regule todo lo que hacen. Un experto que nunca ha vivido en Valencia. Esto no es real, no se asusten, pero hay una provincia más grande que Valencia en número de habitantes que está pasando justo por esta situación.

Nuestro foro de decisiones y única vía de comunicación con el Estado lleva sin reunirse desde verano de 2018. Dos plenos anuales que no se cancelaron ya que ni si quiera se planearon y eso que el reglamento de esta institución dice que su celebración debe ser anual. “El Consejo General celebrará, al menos, una sesión ordinaria plenaria cada año, y las sesiones extraordinarias que considere pertinentes el presidente, bien por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, el cincuenta por ciento de sus miembros”.

Pues ni se convocó de oficio, ni siquiera cuando se solicitó por parte de los consejeros, pero claro estos ciudadanos no se van a presentar en la Castellana a manifestarse. Si además no pueden casi ni votar, pues no hay razón por la que hacerles caso alguno. No hubo interés por explorar nuevas vías de comunicación con nosotros y ni siquiera escucharon la oferta de pleno vía telemática.