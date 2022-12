Las tiendas 'online' mejor y peor valoradas, según la OCU

Francesco Carta fotografo via Getty Images

Wish, BangGood, AliExpress y Worten son las cuatro peor paradas salen en una encuesta de satisfacción sobre 29.556 experiencias de compra en 79 tiendas online realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El incumplimiento en los plazos de entrega es lo que ha aupado a las tres primeras a los primeros puestos, mientras que en el caso de Worten la variedad “limitada” de productos y la “escasa información ofrecida” son los factores que la lastran.

La OCU señala otro fenómeno: la preferencia de muchos encuestados por los marketplaces, priorizando sus bajos precios frente a posibles deficiencias relacionadas con la información ofrecida o con la falta de puntualidad en las entregas”. Señalan que a veces no se identifican fácilmente: “En plataformas mixtas, como Amazon, Fnac, La Casa del Libro o Decathlon, donde se venden tanto productos de la propia tienda como de terceros, un porcentaje apreciable de consumidores (el 17%) no supo distinguir su origen. OCU advierte que no es un aspecto menor, ya que en caso de problemas será ese vendedor quien deba responder”.