Las tres cosas por las que nos encanta 'Encanto'

1. Colombia, Gabriel García Márquez y el realismo mágico

2. Sin princesas ni villanos

No es princesa. No tiene una larga melena. No suspira por nadie. La protagonista de Encanto es una niña con gafas y media melena rizada, que no proyecta su vida en el amor y que no necesita a nadie —si acaso el empuje de sus padres— para convertirse en la salvaguarda de su familia cuando su magia se ve amenazada.