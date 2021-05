Las tres frases con las que Sara Carbonero felicita a Iker Casillas

Mientras que su amiga Isabel Jiménez le ha deseado un “feliz día y felices 40” apostillado con la palabra “amigo”, su hermana, Irene Carbonero, también se ha dejado caer por Instagram para comentar la foto del portero: “Le has cogido el gusto a ese espejo para la foto”.

No es el único mensaje que el mostoleño ha recibido por alcanzar las cuatro décadas de vida. El círculo íntimo de Sara Carbonero también se ha acordado de él.

Lo dejaron claro el día que hicieron oficial su ruptura el 12 de marzo. Sara Carbonero e Iker Casillas dejaban atrás una relación de pareja, pero no la amistad ni el vínculo familiar que les une. Por si este jueves alguien seguía dudándolo, la periodista ha enviado un mensaje al deportista, que cumple 40 años.

“Esas escaleras me llevan a los 40. ¡Allá que voy! ¡Qué la fuerza me acompañe!

¿Alguien de verdad me puede confirmar que los 40 de hoy son los 30 de hace años?”.